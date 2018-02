Amerikaanse Defensieminister roept Turkije op zich weer te focussen op strijd tegen IS

Turkije moet zich opnieuw focussen op de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). Daartoe heeft de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis opgeroepen. Door de Turkse militaire operaties in het noorden van Syrië tegen Koerdische troepen, zijn de spanningen tussen de NAVO-bondgenoten opgelopen. De VS steunen die Koerdische troepen en hebben zelf militairen in het gebied.

Mattis ontmoette zijn Turkse ambtsgenoot Nurettin Canikli woensdag in Brussel, in de marge van de NAVO-vergadering van de ministers van Defensie. Hij riep Turkije op tot een 'hernieuwde focus op de campagne om IS te verslaan, en te verhinderen dat een overblijfsel van de terroristische organisatie zich opnieuw in Syrië kan vestigen', aldus het Pentagon donderdag in een persbericht.

Beide ministers hadden geen verklaring afgelegd na hun ontmoeting bij de NAVO. Volgens het persbericht erkende Mattis 'de legitimiteit van de dreigingen die terroristische organisaties betekenen voor de Turkse nationale veiligheid'. Hij besprak echter ook de 'complexe veiligheidssituatie in Syrië en het gevaar dat een heropleving van IS zou betekenen voor alle bondgenoten binnen de NAVO'. Beide landen zijn het eens om hun militaire samenwerking voort te zetten.

Ook binnen de NAVO zelf is de Turkse militaire operatie in het noorden van Syrië aan bod gekomen. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg herhaalde tijdens twee persconferenties op het hoofdkwartier in Brussel dat Turkije zich terecht zorgen maakt over de veiligheidssituatie, maar dat ze die kwestie 'proportioneel en berekend' moeten aanpakken. Nog volgens Stoltenberg heeft Turkije de verdragsorganisatie vorige week een stand van zaken gegeven over de operatie Olijftak. Hij verwacht dat Ankara dat zal blijven doen.

Turkije dreigde ermee het offensief in de regio Afrin uit te breiden naar Manbij, dat ook onder controle is van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). De strategische stad Manbij ligt op een honderdtal kilometer ten oosten van Afrin. Op 20 januari lanceerde Turkije daar de operatie tegen de YPG.

Volgens Turkije is de militie de tak van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Syrië. Die partij is als 'terroristisch' bestempeld door Turkije en zijn westerse bondgenoten. Ook de YPG is voor Turkije terroristisch, maar die militie krijgt wel de steun van Washington en is een bondgenoot van de internationale coalitie in de strijd tegen IS. Turkije waarschuwde de daar gelegerde Amerikaanse militairen om niet tussenbeide te komen. Washington zelf zegt geen plannen te hebben die troepen terug te trekken.