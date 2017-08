Amerikaanse coalitie tegen IS gaat vierde jaar in

Op 8 augustus 2014 stegen twee FA-18's op van Amerikaanse vliegdekschepen, om de eerste bombardementen tegen IS uit te voeren, in het noorden van Irak.

Na drie jaar intense luchtbombardementen, waar ook België bij betrokken is, heeft de internationale coalitie zo'n 70 procent van het Iraakse grondgebied op de jihadisten heroverd. In Syrië zou het gaan om de helft.

"Geen centimeter van het gebied dat we van IS hebben bevrijd, konden ze heroveren", slaat de woordvoerder van het Pentagon zichzelf op de borst. De nederlaag van IS is volgens hem "onvermijdbaar".

De internationale coalitie telt 69 landen, maar slechts een klein deel geeft ook effectief luchtsteun. Einde juli lag de balans op 13.221 bombardementen in Irak en 10.701 in Syrië. De kost ervan wordt geraamd op 13,6 miljoen dollar. Bij de bombardementen vielen ook burgerslachtoffers.