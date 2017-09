Amerikaanse CEO's roepen Trump op om jonge illegalen niet uit te wijzen

In een brief aan de Amerikaanse president en een aantal Democratische en Republikeinse Congresleden wijzen bedrijven als Amazon, Apple, eBay, Facebook, General Motors en Microsoft op de economische impact die zo'n beslissing zou hebben. Het programma, bekend als "Daca", werd in 2012 opgesteld door Trumps voorganger Barack Obama. Het doel was om illegalen die voor hun 16de in de VS aankwamen en die in juni 2012 nog geen 31 jaar waren, de garantie te geven dat ze niet zouden worden uitgewezen en dat ze legaal aan de slag kunnen in de VS.

De betrokkenen - het zou gaan om circa 800.000 mensen - 'zijn in Amerika opgegroeid, ze zijn geregistreerd bij de autoriteiten, betalen belastingen en spelen een actieve rol in hun gemeenschap', benadrukken de bedrijfsleiders in de brief.

Vele Republikeinen zijn tegen "Daca", omdat ze er een ongerechtvaardigde amnestieregeling in zien. Trump engageerde zich tijdens zijn campagne om de maatregel af te schaffen, maar gaf er sindsdien tegenstrijdige signalen over.

Volgens Fox News zal hij binnenkort mogelijk aankondigen dat de administratie geen nieuwe Daca-vergunningen meer zal toekennen, maar dat de bestaande geldig blijven tot hun vervaldatum. Dat zou betekenen tot ten laatste 2019.

De (Republikeinse) voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan heeft zijn partijgenoot Trump vrijdag in een vraaggesprek met een plaatselijk radiostation opgeroepen het programma niet af te schaffen, meldde nieuwszender CNN. Hij zei dat het Congres aan een oplossing werkt.

Woordvoerster Sarah Huckabee Sanders van het Witte Huis kondigde vrijdag aan dat haar baas dinsdag iets zal aankondigen in verband met Daca.