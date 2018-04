Amerikaanse advocaat steekt zichzelf in brand uit protest tegen milieuvernieling

Het verkoolde lichaam van David Buckel (60) werd door voorbijgangers gevonden in Prospect Park in de wijk Brooklyn, meldt onder andere de krant The New York Times.

Afscheidsbrief

Hij liet een afscheidsbrief achter dat werd teruggevonden in een winkelkarretje vlakbij zijn lichaam en dat hij vlak voor zijn dood ook via e-mail verstuurde naar verschillende media, waaronder The New York Times.

Daarin schrijft Buckel dat hij zichzelf met fossiele brandstoffen in brand heeft gestoken om te symboliseren welke schade de mensheid toebrengt aan de aarde.

'Vervuiling vernielt onze planeet en maakt ze onleefbaar via de lucht, de aarde, het water en het weer,' klinkt het. 'De meeste mensen op de planeet ademen lucht die ongezond is door fossiele brandstoffen en velen sterven als gevolg daarvan te vroeg - mijn vroege dood door fossiele brandstoffen reflecteert wat we onszelf aandoen'.

Bekend

Buckel was in Amerika bekend van zijn juridisch werk rond LGBT-rechten en voor verschillende milieuorganisaties.

Zo was hij de advocaat in de zaak van de moord op transgender Brandon Teena in de staat Nebraska. Op die zaak is de film Boys Don't Cry uit 1999, waarvoor actrice Hillary Swank een Oscar en een Golden Globe won, gebaseerd.