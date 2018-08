Amerikaanse admiraal op rust vraagt dat Trump ook zijn veiligheidsmachtiging intrekt

In een open brief in de Washington Post nam het gewezen hoofd van de Amerikaanse speciale eenheden de verdediging op van John Brennan, 'een van de beste dienaars van de staat die ik ooit heb ontmoet'. 'Er zijn weinig Amerikanen die meer hebben gedaan dan John om dit land te beschermen', zegt William McRaven. 'Zijn integriteit is voorbeeldig. Zijn eerlijkheid en moraal zijn nooit in twijfel getrokken, met uitzondering door hen die hem niet kennen.'

'Om die reden zou ik het als een eer beschouwen als u ook mijn eigen veiligheidsmachtiging zou intrekken. Op die manier kan ik mijn naam bijschrijven op de lijst van mannen en vrouwen die uw presidentschap hebben bekritiseerd', besluit oud-admiraal McRaven, die tot 2014 het commando van de speciale eenheden (Socom) leidde. 'Net als de meeste Amerikanen hoopte ik dat u bekwaam zou blijken toen u president werd, en dat u de leider zou worden waar ons mooie land nood aan heeft', zegt McRaven. 'Maar door uw gedrag heeft u ons in verlegenheid gebracht voor onze kinderen, ons vernederd op het internationale podium, en bovenal, heeft u onze natie verdeeld.'

Donald Trump trok woensdag de veiligheidsmachtiging in van Brennan, een gewezen topadviseur van de Democratische president Barack Obama. Brennan was zeer kritisch voor de Republikeinse president. De machtiging geeft topfunctionarissen toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie, zelfs al zijn ze niet meer in functie.

Het Witte Huis zei dat de president overweegt om ook de machtigingen in te trekken van andere hooggeplaatsten uit het tijdperk-Obama. Niet in het minst die van de ex-baas van de federale politie, de FBI, James Comey. Trump ontsloeg de FBI-baas in mei 2017.

Uit verklaringen van Trump en het Witte Huis viel af te leiden dat het de bedoeling was om zo de druk weg te nemen op Trump, die in een lastig parket zat vanwege het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.