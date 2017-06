Amerikaans VN-ambassadeur: 'Trump gelooft wel degelijk dat klimaat verandert'

"President Trump gelooft dat het klimaat verandert, en hij gelooft dat schadelijke stoffen daar hun rol in hebben", aldus de Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley in een interview dat zondag op CNN verschijnt. "De rest van de wereld wilde ons vertellen hoe we het moesten aanpakken, en wij zeggen dat we het zullen aanpakken, maar wel onder onze voorwaarden." Volgens Haley is Trump uit het akkoord gestapt omdat het niet mogelijk was te voldoen aan de voorwaarden zoals die overeengekomen werden onder president Barack Obama.

Trump verklaarde vroeger onder andere dat klimaatverandering een "lachertje" en een "mythe" is. Sinds zijn aantreden in januari weigerde hij zich uitdrukkelijk uit te spreken. Ook in zijn toespraak donderdag waarin hij aankondigde dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs stappen, ging hij er niet op in of hij nu al dan niet in de klimaatverandering gelooft. Ook hoge regeringsfunctionarissen draaiden om de hete brij heen.

Volgens Haley zullen de VS wel degelijk hun verantwoordelijkheid opnemen. Tegelijkertijd verdedigt ze de beslissing om de stekker te trekken uit het akkoord van Parijs. Dat akkoord benadeelt de Amerikaanse bedrijven, luidt het. Maar Trump zal zich wel degelijk bekommeren om het milieu, aldus de VN-ambassadrice. "Dat de VS uit de club gestapt zijn, betekent niet dat we niets gaan doen voor het milieu."