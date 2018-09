Amerikaans senator McCain begraven bij marineacademie Annapolis

Acht dagen na zijn dood is de internationaal gerespecteerde Amerikaanse senator John McCain zondag bijgezet op de begraafplaats van de marineacademie in Annapolis, in de staat Maryland. Op tv-beelden was te zien dat vier F-18-gevechtsvliegtuigen de academie overvlogen ter ere van McCain.