Amerikaans raketafweersysteem in Zuid-Korea is operationeel

"U.S. Forces bevestigt dat het Terminal High Altitude Area Defense-systeem (THAAD) operationeel is en in staat is om Noord-Koreaanse raketten te onderscheppen en (Zuid-Korea) te beschermen", aldus woordvoerder Rob Manning in een mededeling.

Amerikaanse troepen begonnen het systeem vorige week te installeren, ondanks stevige protesten van China, Rusland en de burgers van Seongju, waar het systeem is gevestigd. De inwoners vrezen dat hun dorp door het raketafweersysteem het doelwit zal worden van Noord-Koreaanse aanvallen. Bovendien is het raketschild een politiek onderwerp geworden in de campagnes voor de presidentsverkiezingen. Een van de kandidaten liet al weten dat hij, als hij wilt, de deal met de VS wil laten herbekijken.

Seoel bevestigde al niet van plan te zijn te betalen voor het antiraketsysteem, nadat president Donald Trump dat had gesuggereerd. Het THAAD-systeem moet Noord-Koreaanse korte- en middellangeafstandsraketten in de laatste fase van hun vlucht onderscheppen en vernietigen.