Amerikaans onderhandelingsteam naar demarcatielijn tussen de Korea's gereisd

Sung Kim, vroeger Amerikaans ambassadeur in Zuid-Korea, is van zijn huidige post op de Filipijnen weggeroepen. Volgens de gezaghebbende krant had hij een ontmoeting met de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui. Het Amerikaans team omvat ook vertegenwoordigers van de Nationale Veiligheidsraad en het Pentagon, aldus de Post.

'Wij blijven een ontmoeting tussen de (Amerikaanse) president (Donald Trump) en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voorbereiden', zegt woordvoerster Heather Nauert van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een communiqué. 'Een Amerikaanse delegatie praat momenteel met Noord-Koreaanse functionarissen in Panmunjon' in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea's.