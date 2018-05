Amerikaans ministerie van Justitie onderzoekt bewering Trump over 'spion' FBI

President Donald Trump beweerde dat de FBI een spion in het campagneteam van de huidige president zou binnengeloodst hebben. Daar lijkt geen sprake van te zijn geweest, maar volgens Amerikaanse media heeft een informant van de FBI wel gesprekken gevoerd met verschillende adviseurs van Trump tijdens de verkiezingscampagne.

Bij het onderzoek, door een onafhankelijke waakhond binnen het ministerie van Justitie, zullen 'alle ongerijmdheden' van de FBI en het ministerie onderzocht worden. Een ander resultaat van de vergadering is dat de stafchef van Trump, John Kelly, een ontmoeting zal hebben met afgevaardigden van de FBI, het ministerie, de nationale coördinator van de inlichtingendiensten, en verschillende parlementsleden. Daar zou vertrouwelijke informatie beschikbaar gesteld worden.

Het is onduidelijk of Trump tevreden kan worden gesteld met het interne onderzoek. Afgelopen weekend stuurde de president opnieuw een lange reeks boze tweets over het Rusland-onderzoek.

....At what point does this soon to be $20,000,000 Witch Hunt, composed of 13 Angry and Heavily Conflicted Democrats and two people who have worked for Obama for 8 years, STOP! They have found no Collussion with Russia, No Obstruction, but they aren’t looking at the corruption...