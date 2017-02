Amerikaans ministerie trekt reisverbod vanuit 7 moslimlanden in; Justitie gaat in beroep

Het ministerie van Justitie is in beroep gegaan tegen de uitspraak van een federale rechter die het presidentiële besluit van Donald Trump tegen de immigratie van onderdanen van zeven moslimlanden vrijdag tijdelijk geblokkeerd had. Perswoordvoerder Sean Spicer had vrijdagavond al gezegd dat het beroep ingesteld zou worden.

Door de rechterlijke uitspraak trok het ministerie van Buitenlandse Zaken het inreisverbod voor reizigers uit de zeven moslimlanden vrijdagavond in.

"We hebben de voorlopige intrekking van visa teruggedraaid die het presidentiële decreet 13769 met zich meebracht. Mensen met een visum dat niet fysiek geannuleerd werd, kunnen voortaan inreizen als het visum geldig is", verduidelijkt een woordvoerder van het ministerie.

Washington en Minnesota

Vorige week vrijdag stelde Donald Trump een inreisverbod voor zeven moslimlanden in. Inwoners uit Somalië, Soedan,Syrië, Irak, Libië,Jemen en Iran mochten door die beslissing niet meer afreizen naar 'the land of the free'.

De federale rechter uit Seattle kwam met zijn uitspraak tegemoet aan de klacht die werd ingediend door de staten Washington en Minnesota. Die staten hadden een klacht ingediend tegen het inreisverbod, omdat het de burgers schade toebrengt en discriminatie in de hand werkt.

Volgens advocaten van de Amerikaanse overheid hebben de staten niet de bevoegdheid om het decreet van Donald Trump over een inreisverbod en een migratiestop voor burgers uit zeven overwegend moslimlanden aan te vechten, omdat het Congres aan de president de autoriteit heeft gegeven om beslissingen te nemen op nationaal niveau rond veiligheid en immigratie. Maar daar oordeelde de rechter anders over.

Twitterreactie

De Amerikaanse president houdt zaterdag op zijn beurt ook dit keer vast aan het Twitter-medium om zijn ongenoegen te laten blijken over de uitspraak van de federale rechter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Trump noemt 'de beslissing van deze zogezegde rechter... belachelijk en ze zal ongedaan gemaakt worden'. De president voegt er in een andere tweet aan toe dat hij 'grote problemen' verwacht als de VS zelf niet kunnen bepalen wie al dan niet het land in mag.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen , zoals Qatar Airways en Egyptair hebben zaterdag aan hun klanten al laten weten dat wie over een geldig visum of verblijfsvergunning beschikt, naar de VS kan vliegen.