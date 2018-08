Amerikaans minister van Justitie benadrukt onafhankelijkheid van zijn departement

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft donderdag gezegd dat zijn ministerie boven alle politieke beïnvloeding staat. Hij diende daarmee president Donald Trump van antwoord die had gezegd de bewindsman te hebben aangesteld op basis van zijn 'loyauteit' als één van zijn eerste aanhangers.

'Met mij als minister van Justitie zullen de handelingen van het ministerie van Justitie niet onterecht beïnvloeding vanuit politiek oogpunt ondergaan', zei Sessions via de woordvoerster van zijn appartement. 'Ik eis de hoogste normen en als die niet worden gehaald, dan treed ik op'.

Trump klaagde opnieuw over het feit dat Sessions zijn handen afhoudt van het onderzoek naar de Rusland-affaire tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016. In een vraaggesprek met een televisiezender vroeg de president zich af 'wat er allemaal in het ministerie van Justitie aan de gang is'.

'Ik heb de leiding over het ministerie van Justitie op mij genomen de dag dat ik ben ingezworen', merkte Sessions ook op. 'Daarom hadden we ook succes zonder voorgaande om de agenda van de president uit te voeren'.