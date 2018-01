Amerikaans Justitieminister wil totaalverbod op marihuana

Het gedoogbeleid van de Democratische regering-Obama wat betreft het gebruik van marihuana wordt door de Republikeinse regering-Trump ongedaan gemaakt. Minister van Justitie Jeff Sessions legt momenteel de laatste hand aan een algeheel verbod op 'pot'.

Sessions komt met zijn ingreep op het moment dat in Californië de verkoop van de drug voor 'ontspanningsdoeleinden' is begonnen. Door de nieuwe maatregel krijgen de gerechtelijke overheden in zeven andere deelstaten waar marihuana gelegaliseerd is (Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Nevada, Massachusetts en Maine), toch weer de mogelijkheid om agressief op te treden en de federale wet toe te passen. Die verbiedt zowel het telen als het kopen en het gebruiken van de soft drug. Juist dat spagaat tussen de staten en de federale overheid dreigt een gerechtelijke strijd in gang te zetten tussen federale procureurs en functionarissen van deelstaten, zegt nieuwszender NBC. Vraag is ook hoe de overheid gaat ageren tegen het gebruik van marihuana voor medische doeleinden, wat toegestaan is in 28 staten.

De maatregel van Sessions maakt het in 2013 door Justitie opgestelde beleid ongedaan. Dat stipuleerde dat het federale gerecht zich inzake marihuana moest focussen op leveringen van de drug aan minderjarigen, aan de verkoop over de deelstaatgrenzen heen, het telen van de plant op federale grond en op interventies wanneer de handel in pot in handen was van de georganiseerde misdaad.

De diepgelovige Sessions maakte in een hoorzitting in 2016 in de Senaat duidelijk hoe hij tegenover soft drugs stond: 'Goede mensen roken geen marihuana.'