Amerikaans justitieminister Sessions steeds meer onder druk

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions raakt politiek steeds meer onder druk, omdat hij bij een hoorzitting in de Senaat over zijn nominatie contacten met de Russische ambassadeur had verzwegen. De Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden eisen zijn ontslag.

Van de Republikeinen krijgt Sessions nog steun, maar enkele parlementsleden roepen hem op zich buiten elk onderzoek van de FBI te houden over mogelijke contacten met Rusland. "Ik zal me waar er ook maar sprake is van belangenverstrengeling buiten het onderzoek houden", zei Sessions donderdag.

Delen Indien Sessions het voorwerp is van een onderzoek zal hij uiteraard zichzelf wraken Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

De Democratische senator Al Franken had Sessions tijdens de hoorzitting aangesproken in verband met een bericht in de media over gesprekken tussen vertegenwoordigers van de huidige president Donald Trump en de Russische regering. Franken had gevraagd wat Sessions als Justitieminister zou doen als dit zou bewaarheid worden. Hij wist niets over "deze activiteiten", had Sessions geantwoord en onder vermelding van zijn toenmalige rol als adviseur buitenlands beleid van Trump eraan toegevoegd: "Ik heb geen communicatie gehad met de Russen". De hoorzitting verliep onder eed.

Onderzoekscommissie

Daarmee is de waarschijnlijkheid voor een onafhankelijke onderzoekscommisse in het parlement groter geworden. Die moet zich buigen of het Trump-kamp in de verkiezingstsrijd contacten heeft gehad met Rusland. De Democraten eisen al weken de oprichting van een dergelijke commissie. Een aantal Republikeinen gaat er nu ook vanuit dat een onderzoek nodig is.

Het Kremlin verklaarde donderdag niet op de hoogte te zijn van mogelijke contacten tussen zijn ambassadeur in de Verenigde Staten en Justitieminister Jeff Sessions, maar wijst er op dat een ambassadeur zoveel mogelijk contacten moet leggen.

De Washington Post had bericht over ontmoetingen tussen de gewezen senator, die met name Trump tijdens zijn campagne adviseerde over buitenlands beleid, en de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisliak.

De Republikeinse topman en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan heeft zich intussen ook in het debat gemengd: "Indien Sessions het voorwerp is van een onderzoek zal hij uiteraard zichzelf wraken", zo citeerden NBC en Fox News de invloedrijke politicus. "Maar als hij dat niet is, zie ik geen enkel doel of reden om dat te doen".

Volgens de conservatieve zender Fox zei Ryan ook:" Wij weten dat Rusland zich probeerde te mengen in de verkiezingen". Tegelijk voegde hij eraan toe: "Wij hebben geen bewijzen gezien in eender welk van de lopende onderzoeken dat er maar iemand (...) uit de regering-Trump daarbij was betrokken".