Amerikaans Huis van Afgevaardigden keurt uitbreiding omvangrijk afluisterprogramma goed

Het programma werd goedgekeurd met 256 stemmen tegen 164. FISA is het acroniem van Foreign Intelligence Surveillance Act. Het wetsontwerp moet nu nog door de Senaat en de president respectievelijk goedgekeurd en ondertekend worden. Het huidige FISA-programma loopt op 19 januari af.

Volgens voorstanders van de wet helpt die in de strijd tegen het terrorisme; tegenstanders zien vooral een Big Brother-achtige inbreuk op de privacy.

Indien definitief goedgekeurd, zijn de inlichtingendiensten weer voor zes jaar zoet en kunnen zij naar hartelust blijven snuffelen op het internet en het e-mailverkeer. De goedkeuring in het Huis van Afgevaardigden is te danken aan 55 Democraten die voor behoud van het programma stemden. Een kleine(re) groep van Democraten en Republikeinen probeerde vergeefs de wet te amenderen om de Amerikanen iets meer te behoeden voor de inbreuken op hun privacy.

Voorafgaand aan de stemming zorgde president Donald Trump voor enige verwarring. In een eerste ochtend-tweet sprak hij zich tegen FISA uit, vooral dan omdat de wet "mogelijk" tegen hem is gebruikt tijdens zijn presidentscampagne. In een latere tweet luidde het dat de FISA Act een prima wet is om "slechte buitenlanders" te bespioneren.