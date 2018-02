Amerikaans Hooggerechtshof: Immigranten vasthouden zonder borgtocht mag

Alejandro Rodriguez zat drie jaar in de gevangenis omdat hij als tiener was wezen joyriden en ooit was aangehouden met marijuana op zak. Rodriguez kwam als kind met zijn ouders vanuit Mexico naar de VS en groeide op als legale immigrant met een permanente verblijfsvergunning. Nadat hij voor de tweede keer werd aangehouden (voor het marijuanabezit), werd hij door de immigratiedienst vastgezet, zodat ze hem konden deporteren naar Mexico. Dit proces duurde drie jaar. In al die tijd kreeg Rodriguez geen kans op borgtocht.

De ACLU, de burgerrechtenorganisatie van de VS, nam het op voor Rodriguez en kon zijn deportatie uiteindelijk stopzetten en kreeg hem uit de gevangenis. Maar de ACLU stapte ook naar de rechter om een hoorzitting voor een rechter te krijgen, zodat Rodriguez in afwachting van zijn immigratieproces op borgtocht vrij kon komen. Dat werd afgewezen, maar later, in beroep bij het Ninth Circuit, toegekend. Vanaf dat moment gold de regel dat immigranten die werden vastgehouden in afwachting van hun deportatieproces elke zes maanden recht hadden op een borgtocht-zitting.

De Amerikaanse regering ging onder president Barack Obama in beroep tegen die uitspraak, onder het argument dat de wet de overheid het recht geven criminele en terroristische immigranten vast te zetten. Het Hooggerechtshof stelde vandaag met 5 stemmen voor en 3 tegen (een rechter onthield zich van stemmen) dat de overheid 'bepaalde vreemdelingen' mag vasthouden 'terwijl ze vaststellen of die vreemdelingen legaal aanwezig zijn in het land.' Het Hof stuurt de zaak terug naar een lagere rechtbank om te beslissen om onbepaalde vastzetting zonder borgtocht grondwettelijk mag, en of immigranten die vastzitten als class action in plaats van individueel een zaak mogen vormen.

De ACLU reageerde in een persverklaring als volgt: 'De overheid houdt elke dag duizenden immigranten vast zonder hoorzitting, waaronder mensen met een permanente verblijfsvergunning, asielzoekers en mensen die martelingen overleefd hebben. Veel van deze mensen zullen uiteindelijk hun deportatiezaken winnen, maar worden nu onrechtvaardig gedwongen langdurige detentie te verdragen.'

Een van de rechters van het Hof die tegen stemden, Stephen G. Beyer, schreef in een minderheidsopinie dat: 'Niet kan stellen, noch heeft iemand sinds de tijd van de slavernij succesvol gesteld, dat personen die vastgehouden worden in de Verenigde Staten totaal zonder grondwettelijke bescherming zijn.'

De laatste maanden is de federale immigratiedienst ICE meer ongedocumenteerde immigranten aan het oppakken. Het aantal zogenaamde 'administratieve arrestaties', waarbij een civiele overtreding (geen criminele) van de immigratiewetten is begaan, is onder president Donald Trump 40 procent hoger dan het onder dezelfde period van Barack Obama was.