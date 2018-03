Amerikaans Congres laat deadline voor Dreamers-programma geruisloos passeren

Donald Trump had op 5 september een punt gezet achter DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), beter bekend als het Dreamers-programma. Dankzij dat programma werden 670.000 'dreamers', vluchtelingen die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten, beschermd tegen uitwijzing.

Het Congres kreeg van Trump wel zes maanden - dus tot 5 maart - de tijd om een nieuw akkoord uit te werken, maar de Congresleden zijn er niet in geslaagd om tot overeenstemming te komen.

Op Twitter heeft Trump de schuld daarvoor bij de Democratische parlementsleden gelegd. 'Het is 5 maart en de Democraten zijn nergens te zien als het op DACA aankomt. Ik heb hen zes maanden gegeven, maar het kan hen niets schelen. Waar zijn ze? Wij zijn klaar om een akkoord te sluiten', schrijft hij.

It’s March 5th and the Democrats are nowhere to be found on DACA. Gave them 6 months, they just don’t care. Where are they? We are ready to make a deal!