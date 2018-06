'Ambities om islamofobie en racisme te normaliseren, moeten veroordeeld worden'

De Turkse regering heeft de uitwijzing van imams en de sluiting van moskeeën in Oostenrijk als racistisch en islamofoob bestempeld. Die beslissing is een 'weerspiegeling van de islamofobe, racistische en discriminerende beweging in het land', zei de woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, vrijdag op Twitter. De 'ideologisch geladen praktijken van de Oostenrijkse regering' zijn een schending van de universele rechtsprincipes en tegen de rechten van minderheden. 'Ambities om islamofobie en racisme te normaliseren, moeten onder alle omstandigheden veroordeeld worden.'

Mogelijk worden zestig door buitenlandse fondsen gefinancierde imams samen met hun families (wat zou neerkomen op 150 personen in totaal) het land uitgezet. Dat heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl vrijdag aangekondigd. Verder heeft Oostenrijk ook beslist om zeven moskeeën die gefinancierd worden door Ankara te sluiten. Oostenrijk wilt met deze beslissing de 'politieke islam' in het land bestrijden, zei bondskanselier Sebastian Kurz.

De beslissing, zo legde Kurz uit, houdt verband met een controversieel toneelstuk dat kinderen opvoerden in een van de belangrijkste moskeeën van de Turkse gemeenschap Wenen. Gekleed als soldaten speelden ze een belangrijke slag na uit de Ottomaanse geschiedenis. 'Parallelle samenlevingen, de politieke islam en radicalisering hebben geen plaats in ons land', zei het hoofd van de Oostenrijkse regering tijdens een persconferentie. De foto's van de reconstructie van de Slag om Gallipoli werden eerder deze maand gepubliceerd door het linkse weekblad Falter. Ze veroorzaakten onrust bij alle politieke partijen. De moskee wordt beheerd door de Turkse Islamitische Unie van Oostenrijk, die rechtstreeks verbonden is met het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken (Diyanet).