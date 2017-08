Alweer politicus uit Venezolaanse oppositie gevangen genomen

In het socialistische Venezuela zet Justitie haar strenge aanpak van de oppositie gewoon voort. Dinsdag werd Ramón Muchacho, burgemeester van Chacao, een stadsdistrict van Caracas, door het Hooggerechtshof uit zijn ambt ontheven en tot 15 maanden cel veroordeeld. Ter motivering verklaarde het Hof dat Muchacho in Chacao wegversperringen en andere protestacties bij demonstraties tegen staatsleider Nicolás Maduro niet had verboden.

Chacao is een van de stadsdelen waar de hogere en middenklasse woont, en ook een bastion van de oppositie. Muchacho was een van de gezichten tijdens de protesten. Hij hekelde het politiegeweld in alle toonaarden, alleen al op Twitter werd hij gevolgd door 1,37 miljoen mensen.