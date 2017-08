'Alt-rightwebsites favoriet van Russisch propagandanetwerk'

Een netwerk van een zeshonderdtal Twitteraccounts dat Russische propaganda verspreidt gericht op het Amerikaans publiek, promoot consistent links naar Amerikaanse nieuwswebsites uit de zogenaamde alt-right en ook naar samenzweringstheorieën. De algemene teneur is pro-president Donald Trump en kritisch voor de Democraten. Dat blijkt uit onderzoek van het German Marshall Fund (GMF), een onpartijdige denktank gevestigd in Washington, waarover USA Today bericht.

Het German Marshall Fund bracht gedurende 48 uur in kaart welke Amerikaanse websites het vaakst aan bod komen in de tweets van de Russische propaganda-accounts. Koplopers zijn True Pundit, het Russische propagandamedium RT, Gateway Pundit, Fox News, Sputnik News en de grootste van de Amerikaanse alt-rightwebsites Breitbart.

Het netwerk van Twitteraccounts is er volgens onderzoekers van de Alliance for Securing Democracy, een project van het GMF dat antidemocratische bewegingen onderzoekt, op gericht de positie van het Kremlin te promoten, al is dat niet noodzakelijk de bedoeling van de Amerikaanse websites.

Veel van de Twitteraccounts zouden zogenaamde bots zijn, geprogrammeerd om bepaalde boodschappen te verspreiden. Vooral sinds de recente gebeurtenissen in de Amerikaanse stad Charlottesville, waar in de marge van een extreemrechtse betoging een tegenbetoogster omkwam in een aanslag, draait het netwerk Twitteraccounts op volle toeren.

Het meest gedeeld afgelopen week was een link naar een petitie op de website van het Witte Huis (iedereen mag zo'n petitie opstarten) om de zogenaamde 'AntiFa', een verzamelnaam voor linkse antifascistische betogers, als een terroristische organisatie te laten verklaren. Ook een verhaal als zou de progressieve Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros de aanstoker van de tegenbetogers in Charlottesville zijn, werd duchtig verspreid, weet Slate.

Of de Twitteraccounts direct gelinkt zijn aan het Kremlin, is minder duidelijk.

Al tijdens de verkiezingscampagne in de VS van het voorbije jaar waren Twitterbots erg actief. Onder meer de universiteit van Oxford stelde vast dat pro-Trump Twitterbots zeven keer talrijker waren dan de bots die kandidate Hillary Clinton gunstig gestemd waren.