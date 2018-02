Als we de migratiedruk willen verlichten, moeten we de landen rond Europa een perspectief bieden

Laten we er niet flauw over doen: België heeft een probleem met migratie. Dat hebben we deels aan onszelf te wijten. Het is, bij ons, misgelopen met de integratie. Volgens de OESO presteren kinderen van vreemde origine hier ongeveer 20 procent slechter op school dan autochtone leerlingen. Nergens in Europa is de kloof zo groot. Volgens Eurostat ligt de werkloosheid bij mensen van vreemde origine in België bijna drie keer hoger dan bij autochtonen. Opnieuw: nergens in Europa is de kloof zo groot. En ten slotte dragen mensen van vreemde origine jaarlijks gemiddeld 5800 euro minder belastingen bij dan autochtonen: dat is op twee na het slechtste resultaat van alle OESO-leden. Ondertussen hebben andere landen migratie wél omgebogen in een kans: daar dragen nieuwkomers volop bij aan de economie.

