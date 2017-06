Europa moet zich assertiever en eendrachtiger opstellen. Donald Trump heeft ons continent nog eens wakker geschud, en ook de verkiezing van Emmanuel Macron in Frankrijk is een kans om vooruitgang te boeken. Maar de Dienst voor Extern Optreden (EDEO), die het gemeenschappelijke buitenlandbeleid moet ondersteunen, is een catastrofe. Ondanks het harde werk van Federica Mogherini, de Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid, grossiert die dienst in naïviteit, onkunde en inefficiëntie. Alleen als hij grondig wordt hervormd, komt het nog goed met het Europese buitenlandbeleid.

...