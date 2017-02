'Alleen als autonome veiligheidsalliantie kan Europa zijn mannetje staan in de nieuwe grootmachtenpolitiek'

Eindelijk durven Europese leiders de aandacht te vestigen op de belangrijkste uitdaging: het handhaven van onze veiligheid. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, verwees onlangs in ongehoorde bewoordingen naar China, Rusland en de nieuwe Amerikaanse president als mogelijke dreigingen. Die terugkeer van de geopolitiek zou wel eens het krachtigste wapen kunnen zijn tegen de verdere Europese fragmentatie. Als de gelederen niet sluiten, riskeren we deze eeuw compleet vertrappeld te worden in het nieuwe titanengevecht om de macht. De uitdaging is nu vooral de vrees om te buigen in een krachtige strategie.

