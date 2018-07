Alle twaalf jongens en trainer veilig uit grot in Thailand gered

Dat deelde de Thaise marine dinsdag mee. De laatste vier ingesloten kinderen werden eerder door speciale duikers tijdens een uren durende en levensgevaarlijke operatie naar de bovengrond gebracht. Niet veel later volgde ook hun 25-jarige trainer. Volgens de eerste vaststellingen van de artsen hebben alle geredden de langdurige nachtmerrie relatief goed doorstaan.

Als voorlaatste van de in totaal twaalf voetballertjes kwam de jongste naar buiten. Hij is pas elf.

De goeie afloop van het drama leek voor velen een wonder. Ook experten hadden het nauwelijks voor mogelijk geacht dat de spelers van de voetbalclub 'Everzwijnen' uit hun toevluchtsoord op vier kilometer diepte naar buiten gebracht konden worden. De weg naar de buitenlucht nam telkens enkele uren in beslag. Grote delen van de grot stonden onder water. En geen van de kinderen had ervaring met duiken. De jongens werden daarom door beroepsduikers op sleeptouw genomen. Vele doorgangen in de druipsteengrot Tham Luang-Khun Nam Nang Non waren zo nauw dat ook de kinderen er nauwelijks door geraakten.

De laatste van de drie erg gevaarlijke tochten was dinsdag om 10.08 uur lokale tijd (05.08 uur Belgische tijd) begonnen. Eerder had het de hele nacht weer hevig geregend. Provinciegouverneur Narongsak Osottanakorn had als doel gesteld om tegen de avond alle resterende ingeslotenen naar buiten te krijgen, wat dan binnen de acht uur dan ook daadwerkelijk lukte.

Bij de eerste beide duikoperaties zondag en maandag werden al acht jongens gered, telkens in een ploeg van vier. Ze stellen het relatief goed. Ze moeten echter nog een week in het ziekenhuis blijven. Dinsdag beslisten de redders echter om de overgebleven vijf ingeslotenen allen uit hun netelige positie te bevrijden. Niemand wilde dat de coach of ook maar een van de jongens het nog een nacht langer moesten uithouden en ze wilden ook niemand alleen achter laten.

Er namen in totaal meer dan duizend redders aan de operatie deel.

De voetbalploeg werd op 23 juni tijdens een uitstap in de grot door het wassende water verrast. Pas na negen dagen, waarin geen teken van leven van hen werd vernomen, werden de jongens en hun trainer door Britse grotduikers ontdekt. De reddingsoperatie werd een race tegen de tijd en het weer. In Zuidoost-Azië is het volop moessonseizoen. De hele periode riskeerde het water in de grot zo snel te stijgen dat de hulpoperatie dreigde afgeblazen te worden. Daarom werd er als alternatief ook over nagedacht om een tunnel naar beneden te boren.

In het gebied in het noorden van Thailand aan de grens met Myanmar viel ook dinsdag weer bijzonder veel neerslag. Dan brak plots de zon door de hemel. Het kernteam van de reddingsoperatie bestond uit minstens 19 gespecialiseerde duikers, van wie de meesten uit het buitenland afkomstig waren. Er namen in totaal meer dan duizend redders aan de operatie deel.

Volgens de behandelende artsen gaat het met de eerste geredde kinderen gezien de omstandigheden over het algemeen goed. Ze moeten nog een week in het ziekenhuis van de provinciehoofdstad Chiang Rai blijven. Twee van hen hebben een minder zware longinfectie opgelopen. Na een verblijf van meer dan twee weken in het duister moeten allen als bescherming tegen het daglicht een zonnenbril dragen. De eersten kregen ook al bezoek van hun ouders, broers en zussen. Ze mogen hen echter enkel achter glas zien, uit vrees voor infecties