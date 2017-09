Alle ogen op Theresa May in Firenze: hoe zit het met de brexit?

Maandag gaat in Brussel de vierde onderhandelingsronde over de brexit van start. De gesprekken lopen bijzonder stroef, en het Europese kamp dicht die impasse toe aan het gebrek aan concrete Britse voorstellen.

Overgangsperiode(?)

Van May wordt gehoopt dat ze in Toscane eindelijk duidelijkheid kan verschaffen over de marsrichting van haar conservatieve regering en zo schwung in de onderhandelingen kan brengen.

Vele waarnemers gaan ervan uit dat May een overgangsperiode van twee tot drie jaar zal voorstellen. Het bedrijfsleven en de financiële wereld worden almaar nerveuzer over de onzekerheid en de slabakkende onderhandelingen en pleiten, met minister van Financiën Philip Hammond als spreekbuis in de regering, voor een tijdelijke overgangsperiode na maart 2019 waarin de status quo zo goed als mogelijk behouden blijft.

20 miljard

Volgens de krant The Financial Times zou May ook bereid zijn om minstens 20 miljard euro op tafel te leggen om de verplichtingen in het kader van de huidige meerjarenbegroting tot 2020 te honoreren.

In Downing Street wordt dat bericht afgedaan als 'speculatie'. Het zou alleszins de eerste keer zijn dat May een concreet bedrag noemt, hoewel 20 miljard euro veel minder is dan de factuur die in de Europese wandelgangen circuleert.

Naast de Ierse kwestie en de vrijwaring van de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk is de patstelling rond de echtscheidingsfactuur één van de struikelblokken voor de start van onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Midden oktober buigen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich een eerste keer over de vraag of er voldoende vooruitgang is geboekt om die fase van de gesprekken op te starten.

Verdeeld

May, die in juni haar absolute meerderheid in het parlement verloor, moet in Firenze ook haar autoriteit proberen te herstellen. Die kreeg weer een flinke deuk toen haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zich vorige week in een opgemerkt opiniestuk in de krant The Daily Telegraph nogmaals profileerde als de hoeder van het harde brexitkamp.

Om de violen te stemmen, vergaderde de Britse regering donderdag nog twee en een half uur over de Florentijnse toespraak. Om een beeld van eenheid op te hangen, verlieten Hammond en Johnson na afloop zij aan zij de ambtswoning van de premier.