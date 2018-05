Alle Chileense bisschoppen stappen op na toedekking misbruikschandalen

Dat heeft de bisschoppenconferentie vrijdag bekendgemaakt na een overleg van drie dagen met de katholieke kerkvader in Rome.

Slachtoffers zeggen dat seksuele delicten van de vroegere pastoor en priester-opleider Fernando Karadima jarenlang zijn toegedekt door de Chileense kerk. Vooral bisschop Juan Barros kwam in het vizier: hij wordt ervan beschuldigd Karadima in bescherming te hebben genomen. Tijdens een bezoek van Franciscus aan Chili in januari schoot een uitspraak van de katholieke kerkvorst in het verkeerde keelgat van slachtoffers en nabestaanden.

Als antwoord op de vraag van een journalist had de paus bisschop Barros in bescherming genomen. 'Er bestaat geen enkel bewijs tegen hem, het is allemaal laster', zei Franciscus. Later verontschuldigde hij zich voor zijn woordkeuze.

Donderdag kondigde Franciscus dan maatregelen aan om opheldering te verschaffen over de misbruikschandalen in de Chileense kerk. Naast het misbruik door de uit het ambt ontzette priester Karadima kwamen de jongste dagen nog meer misbruikschandalen aan het licht die de Chileense kerk nog meer in verlegenheid brachten.

