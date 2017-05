Al vijf arrestaties na aanslag Manchester, politie spreekt van 'netwerk'

In het Engelse Wigan is vandaag al de vijfde arrestatie uitgevoerd na de aanslag in Manchester van maandagnacht. In de Libische hoofdstad Tripoli is een van de broers van de dader Salman Abedi opgepakt. De broer, Hashem Abedi, wordt verdacht van banden met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), die de aanslag aan de Manchester Arena gisteren opeiste. Hashem zou zelf een aanslag gepland hebben in Tripoli.

In Engeland werden nog een andere broer en de vader van de dader gearresteerd, naast een man 'in het bezit van een pakket dat we onderzoeken', aldus de politie van Manchester.

De politiecommissaris bevestigde ook dat de politie vandaag een woning was binnengevallen en daarbij een 'gecontroleerde explosie' heeft gebruikt. 'Ik geloof dat het zeer duidelijk is dat het om een netwerk gaat dat wij onderzoeken', benadrukte hij. Tevoren hadden ook al premier Theresa May en haar minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zich al in die richting uitgesproken, maar niet met zoveel duidelijkheid.

Volgens de politiecommissaris is er 'uitgebreid onderzoek en activiteit' van de politie in Groot-Manchester aan de gang. Hij stipte aan dat er geen soldaten door de straten van de industriestad patrouilleren en dat daartoe ook geen plannen zijn. In het straatbeeld van de hoofdstad Londen, zelfs tot Westminster en Downing Street toe, zijn wel soldaten verschenen. Op Victoria Square, het grootste plein van Manchester, is er woensdagavond opnieuw een wake na die van dinsdag, aldus Sky.