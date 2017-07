Al minstens twaalf doden in Venezuela afgelopen 24 uur

De Venezolanen mogen zondag naar de stembus trekken voor de verkiezing van 545 leden voor de grondwetgevende vergadering. President Nicolas Maduro hoopt door deze verkiezing de macht van het parlement, waar de oppositie zeer sterk staat, te breken. De oppositie vreest dat het nationaal referendum een opstap is naar een dictatuur.

Zoals verwacht verloopt de stembusgang zeer onrustig. De oppositie had ondanks het verbod van de regering opgeroepen om massaal de straat op te trekken. Meer dan 20.000 veiligheidsmensen zijn opgetrommeld om een escalatie te vermijden. Maar dat lijkt niet te lukken.

De Spaanse krant El Pais zegt dat er zondag al minstens twaalf mensen zijn omgekomen. Nadat eerder een 39-jarige kandidaat voor de grondwetgevende vergadering in zijn huis werd vermoord en een oppositieleider werd omgebracht, heeft het parket ondertussen ook de dood van een militair en twee minderjarigen bevestigd. Het zou gaan om twee jongeren van 13 en 17 jaar die zijn doodgeschoten in Tachira, in het westen van het land, in de grensstreek met Colombia. Daar overleed iets eerder ook een soldaat, geeft het openbaar ministerie nog mee.

Nadat eerder al Colombia te kennen gaf de uitslag van deze verkiezing niet te zullen erkennen, hebben ook de Verenigde Staten, de Europese Unie, Argentinië, Brazilië, Mexico en Peru duidelijk gemaakt geen waarde te hechten aan de "illegale" stembusgang, zoals de Argentijnse regering het in een persmededeling verwoordde.

Rond 18 uur plaatselijke tijd heeft de vicevoorzitter van de nationale kiesraad, Sandra Oblitas, gemeld dat de stemming met een uur verlengd zal worden