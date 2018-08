Al meer dan 2.000 Belgische jongeren vrijwilliger voor Europees solidariteitskorps

Geïnteresseerde organisaties en groepjes jongeren kunnen vanaf vandaag/vrijdag plannen indienen voor het korps. De Europese Commissie maakt 44 miljoen euro vrij voor de gekozen projecten.

De Commissie lanceerde het solidariteitskorps eind vorig jaar. Bedoeling is om tot 2020 zeker 100.000 Europese jongeren de kans te geven om zich als vrijwilliger of stagiair in de zetten, bijvoorbeeld in de hulpverlening na een natuurramp of bijstand aan vluchtelingen. Ongeveer 67.000 jongeren hebben zich al geregistreerd, onder wie ook 2.087 uit ons land.

Organisaties kunnen zich vanaf vandaag/vrijdag melden bij de Europese Commissie met ideeën voor projecten. Die moeten een duurtijd hebben van 2 weken tot 2 maanden en verschillende vrijwilligers te werk kunnen stellen. De organisaties hebben ook een kwaliteitslabel nodig, dat ze kunnen aanvragen bij de Erasmus+-agentschappen in de lidstaten.

Niet enkel officiële instanties kunnen een aanvraag indienen: groepjes van minstens vijf jongeren kunnen zelf projecten opstarten. De deadline is 16 oktober 2018 voor organisaties, jongeren hebben tot 18 februari volgend jaar de tijd.