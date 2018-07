Onder hen 135 burgers en 111 regeringsgezinde strijders. Ook 45 IS-aanhangers kwamen ook om het leven.

Minstens zeven kamikazes van de terreurmilitie IS bliezen zichzelf woensdag op in de door regeringstroepen gecontroleerde stad As-Suwayda.

IS is de controle over een groot deel van het gebied dat het in handen had, verloren. In verschillende regio's van het land staat IS echter nog altijd sterk. Het Syrische regeringsleger voert de druk op IS op ten westen van As-Suwayda.