Al 199 doden in Japan na noodweer

Premier Shinzo Abe belegde een vergadering van de crisiscel om slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen, zei woordvoerder Yoshihide Suga op een persconferentie.

In het westen van Japan veroorzaakte ongeziene regenval van donderdag tot zondag hevige overstromingen, modderstromen en andere grote schade.

Premier Abe vloog woensdagochtend van de hoodstad Tokio naar Okayama, samen met Hiroshima een van de hardst getroffen prefecturen, om er de schade op te meten. Alleen al in de stad Kurashiki kwamen daar bijna vijftig mensen om.

In totaal zijn er in het westen van Japan nog steeds 75.000 agenten, brandweermannen, soldaten en kustwachters gemobiliseerd om hulp te bieden aan slachtoffers. Omdat de temperaturen oplopen tot 35 graden wordt het werk van de hulpdiensten bemoeilijkt. Volgens waarnemers is de kans klein om nog overlevenden van onder het puin vandaan te halen.

Zeker 8.400 getroffen mensen zijn ondergebracht in ziekenhuizen en opvangcentra.

Het gaat om de zwaarste ramp als gevolg van een weerfenomeen sinds 1982.