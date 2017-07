Akkoord VS en Qatar inzake terrorisme niet voldoende voor Golfstaten

De Qatarese minister van Buitenlandse Zaken deed de aankondiging. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, op bezoek in Qatar, bevestigde het akkoord.

'De VS en Qatar zullen meer doen om financieringsbronnen op te sporen, om samen te werken en informatie te delen en zullen meer doen om de regio en ons thuisland veilig te houden', aldus Tillerson tijdens een persconferentie in Doha.

Tillerson ontkende dat het akkoord verband houdt met de huidige diplomatieke crisis in de Golfregio. Hij zei dat het akkoord er komt na meer dan een jaar van onderhandelingen.

Zijn Qatarese ambtsgenoot Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani bevestigde dat. 'Dit heeft geen direct of indirect verband met de recente crisis en de blokkade die Qatar is opgelegd.' Hij riep de landen die Qatar isoleren wel op zich bij dat akkoord te voegen.

Verschillende landen uit de regio knipten meer dan een maand terug de diplomatieke banden met Qatar door en dreigden met meer sancties als een lijst van dertien eisen niet werd ingewilligd. Saoedi-Arabië en de andere Arabische landen willen onder meer dat Qatar stopt met het steunen van islamistische groeperingen en de in Doha gebaseerde nieuwszender al-Jazeera sluit.

De Saoedi's zijn samen met Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heel sceptisch over dit akkoord. Voor deze vier landen gaat het namelijk niet ver genoeg, blijkt uit een gemeenschappelijk persbericht. 'Het is niet voldoende', schrijft het Saoedische persbureau SPA, die over de tekst beschikt. De vier landen zullen dan ook meer zeer veel aandacht nagaan hoe 'serieus de Qatarese autoriteiten hun strijd tegen elke vorm van financiering en steun aan het terrorisme' nemen, klinkt het.