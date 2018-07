Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten analyse

'Akkoord' tussen EU en VS is eigenlijk pas het begin van onderhandelingen

'Ik kwam hier vandaag om een deal te sluiten, en we hebben vandaag een deal gesloten.' Die woorden sprak Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag na zijn onmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Maar de 'deal' is eigenlijk vooral het startschot van de onderhandelingen tussen de EU en de VS, niet het eindpunt.