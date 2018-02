Akkoord in Amerikaanse Senaat over begroting voor 2018 en 2019

Het akkoord moet wel nog worden goedgekeurd in de voltallige Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. Of dat zal lukken, is nog maar de vraag. Zowel vanuit Democratische als Republeinse hoek kwam er al kritiek op de tekst.

Shutdown

Zonder totaalakkoord over een langetermijnbegroting dreigt een nieuwe government shutdown, waarbij alle niet-essentiële delen van de federale overheid gesloten worden. De deadline is donderdag om middernacht lokale tijd.

Ruim twee weken geleden bereikten Republikeinen en Democraten een compromis over een overgangsbudget tot en met 8 februari.

Stijging

'Ik ben blij aan te kondigen dat onderhandelingen in beide kamers (van het Congres) en tussen de twee partijen omtrent de begroting voor Defensie en andere prioriteiten een belangrijk akkoord hebben opgeleverd', zei de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell. 'Niemand zal zeggen dat het perfect is, maar we hebben er alles aan gedaan om een gemeenschappelijk draagvlak te vinden'.

'Na een maandenlange wetgevende impasse is dit akkoord over de begroting een echte doorbraak', klopte de Democraat Chuck Schumer zich op de borst.

Het compromis voorziet een stijging van de uitgaven voor Defensie en andere binnenlandse programma's.

Schumer is tevreden omdat het akkoord een stijging van niet-militaire uitgaven voorziet vergelijkbaar die van het Pentagon. Het gaat onder andere om onderwijs en gezondheidszorg waarop de Republikeinen onder de Democratische president Barack Obama hadden beknot. Maar er is nog geen akkoord over de migratie, een dossier dat de Democraten aan de begroting hebben gelinkt.