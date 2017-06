Agent neergestoken in Michigan: FBI gaat uit van terreurdaad

"We onderzoeken het incident als een terreurdaad", zo verklaarde David Gelios van de FBI op een persconferentie. Volgens Gelios had de verdachte 'Allahu Akbar' geroepen vlak voordat hij de agent in de hals stak.

De vermoedelijke dader, een 50-jarige Canadees, is opgepakt. Hij wordt momenteel nog ondervraagd door de politie. Daarnaast wordt ook de Candese politie betrokken bij het onderzoek naar de aanval. In het oosten van de Canadase stad Montreal, in de wijk Saint-Michel, hebben agenten een appartement doorzocht dat "gelinkt" is aan de verdachte.

De neergestoken agent werd opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de Amerikaanse media is zijn toestand stabiel.