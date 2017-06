Agent die Afro-Amerikaanse Philando Castile doodschoot gaat vrijuit

Op 6 juli 2016 reed Philando Castile met zijn vriendin en vierjarige dochter door St. Paul in Minnesota, toen hij gestopt werd door een politieauto. De agent kwam naar zijn auto, en Castile gaf aan legaal een vuurwapen bij zich te dragen. Toen hij naar zijn portemonnee reikte om zijn identiteitsbewijs te pakken, schoot de agent zeven keer. Castile overleed ter plekke.

De agent in kwestie werd aangeklaagd voor doodslag, maar werd vrijdag vrijgesproken door een jury. De agent had bepleit dat hij vreesde voor zijn leven toen Castile naar zijn identiteitsbewijs greep, omdat hij bang was dat hij zijn vuurwapen pakte.

Castile's dood deed veel stof opwaaien in de VS vanwege het filmpje dat zijn vriendin maakte nadat hij werd neergeschoten. Bovendien gebeurde Castile's dood daags na een soortgelijk voorval in Baton Rouge in Louisiana, en vlak voordat een schutter vijf politieagenten in Texas doodschoot.

De vrijspraak van de agent die Castile doodschoot zal mogelijk weer voor onrust zorgen. In 2016 schoot de politie 963 mensen dood. Daarvan waren 233 oftewel 24 procent zwart, terwijl zwarte Amerikanen maar 13,2 procent van de hele Amerikaanse bevolking uitmaken. Politiegeweld tegen zwarte Amerikanen is wat in 2013 de Black Lives Matter-beweging deed ontstaan, toen politieagent George Zimmerman werd vrijgesproken voor de dood van Trayvon Martin het jaar ervoor.