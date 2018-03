Afrikaanse Unie veegt spons over 'shithole'-uitspraak Trump

AU-voorzitter Faki zei dat tijdens een persconferentie met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

Er was speculatie ontstaan dat Tillerson tijdens zijn bezoek in Afrika met vijandigheid zou worden geconfronteerd. Faki veegde vragen over het incident tijdens de persconferentie echter van tafel. 'Met het bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Tillerson is de relatie tussen Afrika en de VS verpersoonlijkt', aldus Faki. Het dispuut 'is een zaak uit het verleden'.

Afrikabezoek

Het bezoek van Tillerson aan Afrika, waarbij hij naast Ethiopië ook naar Tsjaad, Djibouti, Kenia en Nigeria trekt, is zijn eerste sinds hij minister van Buitenlandse Zaken is geworden.

Hij kondigde al meer dan een half miljard dollar aan hulp aan, net voor hij vertrok. De VS levert humanitaire hulp om 'hongersnood en voedselonzekerheid te bestrijden', aldus Tillerson.

China

In de Ethiopische hoofdstad gaf Tillerson ook een opmerking over de toenemende Chinese dominantie in Afrika. Hij waarschuwde landen om hun soevereiniteit niet op te geven.

De minister zei nog dat de VS niet probeert om Chinese investeringen uit Afrikaanse landen te houden. Maar 'het is belangrijk voor Afrikaanse landen om de voorwaarden van die investeringen nauwgezet in overweging te nemen', aldus Tillerson.