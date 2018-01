Afrikaanse Unie eist excuses van Trump na uitspraak over 'shithole'-landen

Met één stem, in een zelden gehoorde felle taal, eisten de 54 ambassadeurs van de Afrikaanse groep bij de Verenigde Naties dat de VS-president zijn woorden terugneemt. "Schandalige, racistische en xenofobe opmerkingen", zeggen ze.

De ambassadeurs zijn bezorgd over de 'groeiende' tendens van de regering-Trump om het 'continent, en gekleurde personen, te denigreren'. Senegal en Botswana riepen de ambassadeur van de VS al op het matje.

Ook vanuit Latijns-Amerika klinkt er inmiddels steeds luidere kritiek. De Venezolaanse president Nicolas Maduro riep op tot solidariteit met de landen die 'aangevallen' worden door Trump. Cuba van zijn kant 'veroordeelde met klem' de verklaringen, die 'racistisch, denigrerend en ongemanierd' zijn.

De Amerikaanse president had tijdens een onderhoud in het Oval Office van het Witte Huis met twee senatoren Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen 'shithole countries' genoemd, berichtte de Washington Post vrijdag. Daarna brak een storm van verontwaardigde reacties los, die zaterdag nog niet is gaan liggen.