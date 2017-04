Afghanistan: 'Amerikaanse megabom doodde zeker 36 IS-strijders'

Nog volgens het ministerie werden de strategische schuilplaatsen en een tunnelcomplex van IS vernietigd, en vielen er geen burgerslachtoffers. De info is nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd.

Krachtig

De Amerikanen dropten een enorme bom van het type GBU-43/B, ook bekend als de 'moeder van alle bommen', in het oosten van Afghanistan. Het gaat om de zwaarste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse wapenarsenaal.

Het Amerikaanse leger dropte het springtuig boven een grottencomplex in de provincie Nangarhar, waar zich strijders van IS ophouden.

De explosie die de bom teweegbrengt is enorm en zuigt alle zuurstof uit een bepaald gebied weg, waardoor terroristen die verscholen zitten in grotten of tunnels onder de grond stikken, ook als hun schuilplaats niet geraakt wordt.