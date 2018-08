Afghaanse president kondigt nieuw staakt-het-vuren aan met taliban

In juni schortten de Afghaanse autoriteiten hun militaire operaties tegen de taliban ook al eens op, toen naar aanleiding van het einde van de ramadan. Het was de eerste nationaal geldende wapenstilstand in meer dan vijftien jaar in het land. Dat staakt-het-vuren hield drie dagen stand. De regering wilde het wel verlengen, maar de taliban hielden zich er niet aan.

Nu gaat daags voor de start van het Offerfeest opnieuw een voorwaardelijk bestand van kracht tot 20 november. Ghani gaf te kennen dat hij hoopt dat de taliban zullen ingaan op het aanbod en dat het staakt-het-vuren kan worden aangrepen om een dialoog op te starten met de radicaalislamitische militanten.

De taliban zelf hebben nog niet gereageerd op het aanbod. Tot nu toe hebben ze elke poging geweigerd om gesprekken op te starten met de regering, die ze als een marionet van de Verenigde Staten beschouwen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reageerde alvast positief op het staakt-het-vuren. 'Dit plan beantwoordt aan de duidelijke en bljivende oproep van het Afghaanse volk voor vrede', klinkt het in een mededeling. Pompeo zegt ook dat de VS bereid zijn om een directe dialoog tussen de Afghaanse regering en de taliban te ondersteunen.

Volgens het laatste rapport van het Amerikaanse toezichtcomité voor de oorlog in Afghanistan, SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction), hebben de taliban de controle of invloed over 13,8 procent van de 407 districten in het land, tegenover 14,5 procent begin 2018. Het gaat om het eerste terreinverlies sinds begin 2016.