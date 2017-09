Live Afgezwakte Irma stevent op Florida af, verplichte evacuatie voor miljoen mensen

07:09

Amerikaanse presidenten zamelen samen geld in

Alle voormalige presidenten van de Verenigde Staten die nog in leven zijn, hebben de handen in elkaar geslagen om geld in te zamelen voor de slachtoffers van orkaan Harvey, die later werd afgezwakt naar een tropische storm. Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George Bush en Barack Obama waren donderdag te zien in een reclameboodschap op de Amerikaanse televisie. De campagne heet 'One America Appeal', schrijven Amerikaanse media.

De storm Harvey zorgde voor heel wat vernieling in de staten Texas en Louisiana, tientallen mensen kwamen om het leven.

In de reclameboodschap spreken de voormalige bewoners van het Witte Huis de Amerikaanse bevolking toe en steken ze hen een hart onder de riem. 'We hebben meer liefde dan water in Texas', zegt de jongste Bush, die zelf in de getroffen staat woont.