Advocaten van Assange vragen opheffing Brits arrestatiebevel

Assange verblijft al meer dan vijf jaar in het ambassadegebouw van Ecuador in Londen. Onlangs verkreeg de Australiër ook de Ecuadoraanse nationaliteit.

Assange wordt al jaren achtervolgd door het Zweedse gerecht op basis van een klacht wegens onveilige seks met twee vrouwen. Het Zweedse parket heeft de klacht wegens 'verkrachting' inmiddels geklasseerd.

Volgens de advocaten van Assange heeft het arrestatiebevel zijn 'doel en functie' al lang verloren.

Doordat Assange de Ecuadoraanse nationaliteit heeft, heeft Quito Londen gevraagd de man een diplomatiek statuut toe te kennen. Dat zou Assange in de gelegenheid stellen, het ambassadegebouw te verlaten zonder het risico te lopen om gearresteerd te worden. Ook dat heeft het Verenigd Koninkrijk geweigerd: de Britse politie zei de man nog steeds te zullen arresteren, mocht hij de ambassade verlaten. Stok achter de deur is dat Assange in 2012 zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden voor zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Assange vreest een politieke achtergrond achter de pitbull-houding van het gerecht in Stockholm en Londen. Hij vreest naar de VS uitgewezen te worden, waar de roep weerklinkt om hem levenslang in de cel te steken wegens de publicatie door Wikileaks in 2010 van verscheidene geheime Amerikaanse militaire en diplomatieke documenten.