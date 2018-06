Advocaten argumenteren dat Trump onderzoek niet kán belemmeren

De advocaten van Donald Trump hebben een vertrouwelijke brief gestuurd naar speciaal aanklager Robert Mueller om te zeggen dat de president het Rusland-onderzoek niet kán belemmeren. Dat schrijft de New York Times. In de twintig pagina tellende brief, die de New York Times publiceert, zeggen de advocaten tegelijk dat Trump niet verplicht is om zich te laten interviewen door de onderzoekers.