Advocaat Trump: 'Waarheid is waarheid niet'

Giuliani, ex-burgemeester van New York, zei aan zender NBC dat hij niet staat te springen voor een interview van speciaal aanklager Robert Mueller met Trump. Zo'n interview zou tot beschuldigingen van meineed kunnen leiden. Mueller heeft van het Amerikaanse ministerie van Justitie onder meer opdracht gekregen om mogelijke collusie te onderzoeken tussen het campagneteam van Trump en de Russische staat.

Het argument dat Trump gewoon de waarheid moet vertellen is 'onnozel, want het is iemands versie van de waarheid, niet de waarheid', zei Giuliani, die begin dit jaar de leiding kreeg over het juridisch team van Trump. NBC-presentator Chuck Todd ging daar tegen in. 'De waarheid is de waarheid', zei hij.

'Nee, dat is niet de waarheid. De waarheid is de waarheid niet', zei Giuliani.

Volgens Giuliani zullen Trump en de ontslagen FBI-baas James Comey wellicht andere herinneringen hebben over hun gesprekken over de gewezen nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Michael Flynn. Het ontslag van Comey was de aanleiding voor Giulani's aanstelling.

'Donald Trump zegt: "Ik heb niet met Comey over Flynn gesproken." Comey zegt: "Je hebt er wel over gesproken." Zeg me dan wat de waarheid is', aldus Giuliani.

Giuliani, een ex-aanklager, argumenteerde als echte advocaat. Hij sprak van een 'situatie waar je twee bewijsstukken hebt'. 'Dewelke is de waarheid?'