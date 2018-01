Advocaat Puigdemont: 'Spanje wist dat België Puigdemont niet zou overleveren'

Het Belgisch openbaar ministerie heeft de Spaanse gerechtelijke autoriteiten gewaarschuwd dat ze het Europees aanhoudingsbevel tegen de Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont beter intrekken, omdat de rechtbank zich toch tegen een overlevering zou uitspreken. Dat heeft de Belgische advocaat van Puigdemont Paul Bekaert verklaard in een interview met de Catalaanse nieuwswebsite La Directa. Bekaert was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

'Van zodra het Spaanse parket besefte dat het de zaak zou verliezen, heeft het het aanhoudingsbevel ingetrokken', aldus Bekaert, die toevoegt dat het erg uitzonderlijk is dat dergelijk bevel wordt ingetrokken.

'In 99 procent van de gevallen wordt ingestemd met een overlevering wanneer er een Europees aanhoudingsbevel is', zegt de advocaat. 'Weigeringen gebeuren enkel wanneer er een risico is op schendingen van de mensenrechten of wanneer niet wordt voldaan aan het criterium van de dubbele incriminatie. Dat laatste punt was de kern van onze verdediging: indien de feiten in België hadden plaatsgevonden, waren ze dan ook strafbaar geweest? Het antwoord is duidelijk neen.'

Mocht Vlaanderen de onafhankelijkheid uitroepen, zou men in België enkel naar het Grondwettelijk Hof kunnen stappen om de beslissing te annuleren, legt Bekaert uit. Nooit zouden verkozen parlementsleden daarvoor in de gevangenis belanden. 'Het is duidelijk dat dit allemaal op maat gemaakt is', zegt hij over de inverdenkingstelling voor rebellie en oproer.

Bekaert benadrukt dat het Belgisch parket zich had uitgesproken voor de overlevering van Puigdemont en de vier andere afgezette ministers, om de goede vrede te bewaren tussen België en Spanje. 'Parketten zijn op internationaal vlak nauw verbonden met elkaar, en zijn afhankelijk van wederzijdse steun', aldus de advocaat.

De advocaat voegt nog toe dat Puigdemont en de ex-ministers pas naar Spanje kunnen terugkeren wanneer ook het nationaal aanhoudingsbevel wordt ingetrokken. En dat kan volgens hem nog lang duren. 'Een Baskische cliënt leefde al tien jaar in België als Europees burger, toen de Spaanse overheid tot twee maal toe om een overlevering vroeg voor feiten die zich dertig jaar eerder afspeelden. De Spaanse magistratuur geeft niet op.'