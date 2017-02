'Adviseur van Trump sprak met Moskou over sancties nog tijdens presidentschap Obama'

De gesprekken vonden plaats toen Obama eind december nog een reeks maatregelen tegen Rusland beval, voor de vermoede inmenging van Moskou bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de bronnen van de Amerikaanse kranten Washington Post en New York Times kunnen die gesprekken illegaal zijn. De kranten citeren anonieme verantwoordelijken die nu op post zijn, of tijdens de vorige administratie, en die rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ingezien.

Michael Flynn kon de impact van de Amerikaanse sancties ondermijnen door aan Moskou te laten verstaan dat Trump de druk zou verlichten na zijn aantreden op 20 januari. Flynn verwees "expliciet" naar de sancties. Volgens sommige bronnen had hij Rusland zelfs opgeroepen niet te hard te reageren op de maatregelen van Obama. Hij zou duidelijk hebben laten verstaan dat beide partijen zouden kunnen terugkomen op de kwestie eens Trump president is, aldus de Washington Post.

Ongepaste boodschap

De conversaties tussen Flynn en de Russische ambassadeur in Washington werden door enkele hoge functionarissen in de VS geïnterpreteerd als een ongepaste en mogelijk illegale boodschap aan het Kremlin, dat Rusland aan de sancties zou kunnen ontsnappen, aldus nog de krant.

Een Amerikaanse wet (The Logan Act) verbiedt Amerikaanse burgers die geen machtiging hebben, om met buitenlandse mogendheden te onderhandelen die in een dispuut zijn verwikkeld met de VS. Nog niemand werd vervolgd op basis van die wet uit 1799.

Flynn werd door president Barack Obama in 2012 aangesteld als hoofd van de militaire inlichtingendiensten, een functie die hij in 2014 neerlegde. Het gerucht deed de ronde dat hij ontslag moest nemen omdat zijn stijl van leidinggeven te chaotisch zou zijn geweest. Hij zou, net als Trump, nauwere banden willen met Rusland.