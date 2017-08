Adviesraad Trump ziet tweede topman vertrekken

De adviesraad van Amerikaanse industriëlen die Donald Trump heeft aangesteld om hem bij te staan op economisch vlak loopt verder leeg nadat de president eerst lauw en dan pas zeer laat scherp op het geweld van neonazi's in Charlottesville reageerde. Nu heeft ook de topman van het sportmerk Under Armour maandag (plaatselijke tijd) aangekondigd niet langer in de American Manufacturing Council te zullen zetelen.

In een persmededeling zegt ceo Kevin Plank dat hij toetrad tot de raad omdat "ik het belangrijk achtte dat Under Armour een zitje aan tafel zou hebben en onze industrie te kunnen vertegenwoordigen".

Toch stapt Plank nu op aangezien "Under Armour doet aan innovatie en sport, niet aan politiek". De topman van het sportmerk zal zich naar eigen zeggen blijven inzetten om te "inspireren en verenigingen door de kracht van sport".

Eerder op de dag liet ook Kenneth Frazier, ceo van farmareus Merck, weten niet langer als Trumps adviseur wil fungeren. "Amerikaanse leiders moeten onze fundamentele waarden eren, door manifestaties van haat, onverdraagzaamheid en elke claim van suprematie te verwerpen, die ingaan tegen het Amerikaanse ideaal van gelijkheid tussen alle mensen", aldus Frazier in een tweet die op de website van Merck geplaatst werd.