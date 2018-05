Achter de muur van Melania: 'Het lijkt erop dat ze een sterkere vrouw is dan ze doet uitschijnen'

De Amerikaanse first lady is geregeld het mikpunt van spot. Toch schoot haar populariteit de voorbije maanden de hoogte in - ook bij tegenstanders van haar man - en wordt ze zelfs 'het beste onderdeel van het Trump-presidentschap' genoemd.