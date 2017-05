Achtenveertigste dode bij protesten in Venezuela

Zaterdagavond kwam een 23-jarige man om het leven nadat hij geraakt werd door een kogel tijdens een manifestatie tegen president Nicolas Maduro. Dat brengt het aantal doden tijdens de eerste 50 dagen van protesten op 48.

Ook geraakte een van de aanhangers van Maduro zwaargewond. De 21-jarige man werd geslagen, neergestoken en ernstig verbrand in de marge van een protestmars. De president beschuldigt de oppositie ervan de man in brand te hebben gestoken, en sprak tijdens een televisietoespraak van gewelddaden die lijken op die van de "terroristen van Islamitische Staat." Hij riep ook op tot gerechtigheid.

In totaal kwamen zaterdag meer dan 200.000 mensen op straat in de hoofdstad Caracas en in andere regio's om het vertrek van president Maduro te eisen, die ze een "dictator" noemen, en om nieuwe verkiezingen te eisen. Op verschillende plaatsen kwam het tot rellen tussen de manifestanten en de politie en het leger.

Volgens de ngo Foro Penal, vielen er naast de 48 doden sinds het begin van de manifestaties op 1 april honderden gewonden, werden zowat 2.200 mensen opgepakt, en minstens 161 van hen werden op bevel van militaire rechtbanken opgesloten in de gevangenis.

De oppositie wil vervroegde verkiezingen en verzet zich tegen Maduro's plannen om de grondwet uit 1999 te herzien. Daarin ziet ze een poging van de president om de presidentsverkiezingen uit te stellen, die momenteel gepland staan voor eind 2018. De regering beschuldigt de oppositie op haar beurt van terrorisme en van een staatsgreep.