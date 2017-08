Acht migranten dood aangetroffen op boten op Middellandse Zee

In totaal konden reddingswerkers ongeveer 500 migranten op schepen redden. De Italiaanse marine kreeg vorige week vanuit Tripoli de vraag om ook in de Libische territoriale wateren te helpen in de strijd tegen mensensmokkelaars. Het Italiaanse ministerie van Defensie onderzoekt het Libische verzoek.

Sinds 1 januari zijn meer dan 110.000 vluchtelingen in Europa aangekomen via de zee, van wie goed 90.000 in Italië. De EU engageerde zich eerder om meer inspanningen te doen om Italië te helpen in de strijd tegen de migratiecrisis. De Europese Commissie maakt nog eens 100 miljoen euro vrij, bovenop de al beloofde 800 miljoen.